Succès de foule pour le Semi Marathon de Nivelles remporté par Nicolas Schyns

Les Nivellois et tous les amoureux du Semi Marathon de Nivelles attendaient avec impatience le retour de leur course fétiche. Après les annulations forcées de 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, le Semi Marathon effectuait son grand retour ce dimanche.



Sur la Grand-Place de Nivelles, d'où le départ a été donné, ils étaient près de 2900 à s'élancer sur le semi, le 12 km et le 5 km. Toutes et tous heureux de se retrouver pour partager à nouveau ce beau moment.



Au-delà du monde, il y avait également un sacré plateau ce dimanche à Nivelles. La course phare nous a donc réservé une superbe course, rapide et pleine de suspense. Très longtemps, un petit groupe est resté ensemble à l'avant de la course. C'est finalement dans les 500 derniers mètres que tout s'est joué, lorsque Nicolas Schyns a placé une accélération décisive pour l'emporter en 1h06.20, devant Mathijs Casteele et Daniel Fagi. Chez les dames, la victoire est revenue à Elodie Van Den Abeele, en 1h23.14.





©sterpigny





Notons encore qu'Amaury Gossé et Florence De Cock ont remporté le 12 km alors que les victoires sur le 5 km sont revenues à Romain Bouché et Charlotte Van Hese.