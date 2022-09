Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Kevin Serville (ex-RWDM) est passé du foot à la course à pied: "En course à pied, l’adversaire c’est vous-même" Ancien joueur du RWDM, du Léo ou Braine, Kevin Serville s’éclate en course à pied. Sébastien Sterpigny Spécialiste RWDM et sport régional ©Sterpigny

Le Semi Marathon de Nivelles a attiré énormément de monde pour son grand retour. Parmi les participants, on a retrouvé un certain Kevin Serville sur la ligne d'arrivée du 12 km. L'ancien joueur du RWDM mais aussi du Léopold et de Braine s'est trouvé une nouvelle passion pour la course à pied, même s'il appréciait déjà courir lorsqu'il était joueur de football....