Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Le succès échappe (encore) à Braine à la 93e Les Jaune et Bleu, réduits à dix, tenaient les trois points jusqu’à ce dernier coup-franc confus qui a souri à Manage. Olivier TALMAS ©EDA

On joue la 93e et Braine s'apprête à réaliser un petit exploit en menant 1-0 alors qu'il évolue à dix depuis la 38e. Mais un dernier coup-franc léger botté par Papassarantis permet à Cuche d'offrir un point inespéré à Manage. "Il y a un cafouillage, on pense qu'un Brainois touche le ballon de la main, ça revient chez moi et je...