Philippe Gysens après le semi-marathon de Nivelles 2022 : "Avec près de 3000 participants, c'est une énorme réussite"

Avec 2900 participants, Philippe Gysens était un organisateur heureux à l'issue de l'édition 2022 du semi-marathon de Nivelles, dimanche.



"Il y avait l'inconnue des inscriptions du jour mais grâce à une météo clémente, nous avons eu plus de 300 inscriptions le matin, ajoutées aux 2600 pré-inscriptions, nous n'étions pas loin des 3000 participants, c'est une énorme réussite dont nous nous réjouissons."

Il faut dire que les amoureux de la course la plus populaire du Brabant wallon attendaient avec impatience ce retour.



"Plein de gens m'ont dit qu'ils étaient contents d'être là, de retrouver une course qui a pris sa place dans le calendrier et qui a manqué à beaucoup de personnes. Et à nous aussi. Nous sommes contents d'être revenus en conditions normales, sans aucune restriction et en voyant le bonheur des participants."

Les 10 ans en 2023

Le plateau était relevé. "Les élites ont offert une belle bataille."





Et l'organisateur de déjà fixer rendez-vous l'an prochain pour les 10 ans. "Une édition qui sera inévitablement spéciale. Nous essayerons de marquer le coup."