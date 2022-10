Rebecq et Tubize doivent rebondir: "On doit se rappeler qui nous sommes, d’où l’on vient et où on veut aller"

Alors que nos deux clubs brabançons de D2 étaient annoncés par l’ensemble de leurs rivaux comme les deux favoris de la série, force est de constater que le début de saison et les résultats réalisés ne sont pas ceux qui espérés. Si, dans les faits et dans les chiffres, la situation de Rebecq et de la RUTB peut paraître identique, lorsqu’on creuse un peu, les maux et les raisons de ce début de saison chahuté semblent bien éloignés.

Côté tubizien, c’est davantage les prestations et le besoin de recréer certains automatismes, surtout dans le secteur défensif, qui expliquent ce début manqué. Si on ajoute à tout cela le nombre de blessures et d’absences avec lesquelles Mohamed Bouhmidi doit composer chaque week-end, on obtient une équipe qu’il doit "bricoler" en termes d’effectif et lancer des jeunes dans le grand bain, dans une période compliquée et qui n’est pas forcément propice à l’éclosion de jeunes pousses. La RUTB mange, semaine après semaine, son pain noir mais n’indique à ce jour aucun signe d’un mal-être profond. La réussite n’est simplement pas de leur côté. Si les Blanc et Or parviennent à prendre leur mal en patience, tout en allant arracher quelques points à gauche et à droite, nul doute que ce groupe émergera, et inversera la tendance.

À Rebecq, la situation paraît quelque peu plus compliquée. Si les prestations sont quasi à chaque fois exemptes de tout reproche, c'est davantage dans l'attitude et l'implication que le bât blesse. En effet, l'épisode Debole, qui on le rappelle a décidé de quitter le club, a obligé le président Demolie ainsi que son staff, à remettre les points sur les i. Et si d'un point de vue sportif, tout paraît limpide, la mentalité est quant à elle peut-être à revoir. "Cette semaine a été mise à profit que pour discuter avec l'ensemble du groupe", confiait le président Demolie, avant d'enchaîner. "Cela faisait des années que nous n'avions plus enchaîné un 0/9 à domicile. L'heure était donc à la mise au point. J'en avais déjà fait une en fin de préparation à l'issue de notre dernière rencontre amicale face à Braine et juste après notre élimination en Coupe de Belgique face à Meux. Nous avons un groupe rempli de qualités individuelles mais dans lequel pour le moment la mayonnaise ne prend pas. Or, à Rebecq, la force du groupe et l'esprit d'équipe ont toujours été prédominants. Je pense qu'on doit réinsuffler une dynamique dans laquelle l'ADN Rebecq est omniprésent et en faire la seule valeur pour laquelle les garçons doivent mouiller leur maillot. Et cet esprit passe par plein de petites choses et à tous les étages du club. On doit se rappeler qui nous sommes, d'où l'on vient et où on veut aller."