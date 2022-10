Les Crêtes la Hulpoises fêtent leur 40e édition ce dimanche

Rares sont les courses à pied en Belgique qui peuvent se targuer de fêter le cap de leur quarantième édition. Il y a bien sûr les 20 Km de Bruxelles qui, en mai dernier, ont connu leur 42e édition. Ou des épreuves historiques comme la Descente de la Lesse, le Cross de Bousval, les 8 Miles de Frameries, le jogging de Tilff ou, en juillet prochain, le jogging des Bouffiols. Ce dimanche matin, ce sera au tour des Crêtes la Hulpoises de passer ce cap.

Au début des années '80, la course à pied n'était pas encore le "running" et, loin d'être un phénomène à la mode, les joggeurs précurseurs pouvaient passer pour des ovnis dans leur tenue d'un minimalisme bien loin de l'équipement qui accompagne les participants dès leurs premières foulées aujourd'hui.

Les Crêtes la Hulpoises ont néanmoins su traverser les années et, sans changer la formule, ont connu un renouveau voici quelques années avec la reprise de l'événement par un nouvelle équipe organisatrice. Ce qui s'est traduit par un engouement renouvelé par cette course qui propose un parcours à la fois réputé pour sa beauté et ses difficultés. Avec des passages dans le parc Solvay et la Forêt de Soignes mais aussi sept côtes répertoriées tout au long du grand parcours.

Une attention particulière sera mise sur les fidèles de l'épreuve: "Nous fêterons tout particulièrement les coureuses, coureurs et bénévoles ayant participé à au moins 25 éditions", prévient l'organisation avant la 40e.

Le programme des 40es Crêtes La Hulpoises