D3A ACFF: Olivier Suray confirmé comme entraîneur du RCS Brainois

Olivier Suray a, en effet, été confirmé dans son rôle de T1 au terme d'une réunion qui s'est tenue mardi soir. "On va encore tenter le coup cette semaine, signale le directeur sportif, Henri Pensis. J'ai fait le tour du vestiaire lundi et constaté que le groupe est toujours derrière son entraîneur. Le bilan est catastrophique (NdlR: 3/24) mais il y a ce facteur chance qui joue contre nous. L'arbitrage ne nous est pas favorable, on l'a encore vu dimanche contre Couvin, et c'est comme ça chaque semaine. Si on pouvait avoir plus de réussite tout en se montrant plus adroit devant le goal adverse, ça pourrait vite tourner en notre faveur."





La pression est désormais maximum sur les épaules des Brainois qui seront dans l'obligation de se montrer convaincants, dimanche, sur la pelouse du Léo. "Si on est battu à Uccle, les choses vont bouger. Que les joueurs soient derrière leur coach ou pas, on n'aura pas le choix. Mais on n'en est pas encore là."