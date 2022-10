Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon La zone, l’arme fatale des Brainoises Sans livrer une grande prestation, Braine est sorti victorieux de son duel face à Namur (67-52). La clé ? Une zone demandée après trois minutes. Christelle WARNOTTE ©Sportsevents

On ne va pas se mentir, on s’est un peu ennuyé samedi soir dans la salle André Renauld et le peu de ferveur...