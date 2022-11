Le MFC Rebecq prêt pour son match de gala face au RSCA Futsal

Le MFC Rebecq va vivre un grand moment ce mercredi en recevant le RSCA Futsal en 1/16e de finale de la Coupe De Belgique. Un match de gala que tout le club va vivre comme une grande fête. "C'est un chouette événement pour tout le club, d'autant qu'il s'agit de notre première saison à l'Union belge ", commence Vincent George.

Affronter le RSCA Futsal, l'ancien Halle Gooik, joueurs, staff et dirigeants du club rebecquois en rêvaient. "Après avoir passé les deux premiers tours de Coupe de Belgique, on se disait entre nous en se charriant que ce serait drôle de tirer Anderlecht. Lorsque le tirage a eu lieu, ça a été une grande joie pour tout le monde. Recevoir le meilleur club de Belgique dans notre salle, c'est un joli coup de projecteur sur notre club et un bon coup de pub pour un sport qui n'est pas très développé en Brabant wallon."

Le club va mettre les petits plats dans les grands pour que tout le monde puisse vivre au mieux cet événement. "C'est l'occasion de faire une grande fête dans une salle qui sera remplie. Nous pouvons accueillir jusqu'à 250 personnes et les demandes sont très nombreuses."

Pour toutes ces raisons, le RSCA Futsal était le tirage idéal pour le MFC Rebecq. "On ne va pas se mentir, nous n'allions pas gagner la Coupe de Belgique. Alors plutôt que d'être éliminé par une bonne équipe de D2, autant recevoir le plus grand club de Belgique et un des plus grands d'Europe."

Si l'exploit semble impossible, Rebecq voudra offrir la meilleure répartie possible. "Nous savons que ce sera très compliqué, l'objectif sera surtout de prendre du plaisir à affronter le top européen. Bien sûr, il y aura des erreurs, mais nous espérons pouvoir montrer quelques bonnes choses et inscrire l'un ou l'autre but. Il faudra continuer de jouer, même si le score risque d'être corsé."

MFC Rebecq est passé cette saison en D3 à l'Union belge. "C'était un passage obligatoire si nous voulions continuer à grandir. Nous sommes encore dans une phase de découverte et d'adaptation, mais les choses se mettent en place."