P2: Cédric Vanton remercié à Wavre-Limal, Ronald Michiels revient comme T1

T2 la saison dernière, Cédric Vanton avait endossé la chasuble d’entraîneur principal cette saison à la tête de Wavre-Limal en P2B. Il succédait à Ronald Michiels.

Quelques mois plus tard et au vu d’un bilan catastrophique (une seule victoire et un match nul en douze matchs), mais surtout une série de sept défaites de rang, Cédric Vanton doit céder son poste de T1 à… Ronald Michiels. "Il fallait faire quelque chose, provoquer un électrochoc, car Wavre-Limal doit rester en P2 la saison prochaine, commente Thierry Wilmes, le correspondant qualifié du club. Avec son expérience, Ronny va relancer la mécanique. Maintenant, à la décharge de Cédric, il n’avait plus à sa disposition les cadres qui faisaient la force de Limal par le passé. Mais c’était devenu le camping paradis ces dernières semaines. Déjà que l’on campe au niveau de nos installations, la situation de l’équipe première n’a pas arrangé les choses."