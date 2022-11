Après le succès du GP Gaston Reiff, l’USBW se verrait bien organiser un jour une manche de la Cross Cup

Le 47e Grand Prix Gaston Reiff de Cross-Country a battu son record de participation ce samedi au Parc du Cheneau à Braine-l’Alleud avec plus de 800 participants. 19 courses sous le soleil avec des athlètes venus de tout le pays, dont une importante délégation des clubs de l’Olympic Essembeek Halle et de l’athlétic Club Pajotenland. "Depuis cinq ans, notre cross est bilingue, ce qui attire beaucoup de participants néerlandophones. Aux côtés des Brabançons wallons très représentés, on retrouvait aussi des coureurs venus de Bruxelles, La Louvière ou encore Arlon. C’est la première année qu’on retrouve une telle disparité et c’est très intéressant", se félicite Olivier Parvais pour l’USBW.

Le parcours brainois a également permis de décerner les titres de champions de Belgique universitaires et hautes écoles de cross-country. "Comme c’est le cas depuis trois ans, de quoi attirer pas mal de jeunes."

Une fois n’est pas coutume, c’est sous le soleil que le cross a eu lieu. "C’est nettement plus agréable avec près de 20 degrés, même si les puristes préfèrent le froid et la boue."

Un cross que l’on doit à l’implication de nombreux bénévoles. "Ce cross on le doit aussi au soutien de la commune et d’une équipe composée d’une soixantaine de bénévoles qui ont travaillé sans relâche vendredi et samedi."

Avec un tel succès, le club brainois se verrait bien franchir un cap dans les années à venir. "Hormis Hornu, il n’y a pas de manche de la Cross Cup en Région wallonne. Nous nous sommes manifestés auprès des organisateurs et si un jour ils souhaitent organiser une nouvelle manche en Wallonie, nous sommes prêts à discuter avec eux. Plusieurs chouettes endroits pourraient servir de point de chute sur Braine-l’Alleud."