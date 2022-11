De retour du Groenland, l’aventurier Goffart a rechaussé ses crampons

Pion important de l’armada lasnoise, le milieu de terrain Nathan Goffart a vécu de (très) loin le bon début de saison de ses coéquipiers ! Entre défi physique hors du commun et expédition scientifique et environnementale, l’aventurier de 31 ans a fait ses valises début avril en direction du Groenland pour un triathlon atypique qui a duré six mois. "Nous sommes partis à deux pour ce périple sportif et scientifique combinant 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous