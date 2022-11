Il y aura du beau monde aux Boscailles ce samedi

Il y aura comme un air de nostalgie ce dimanche aux Boscailles où un match de gala entre d’anciens joueurs professionnels de D1 et d’anciennes gloires du Wallonia Walhain sera organisé dans les installations du FC Walhain. Et il y aura quelques beaux noms sur la pelouse.

Du côté de l’équipe Belgian People Football Club, on retrouvera : Philippe Leonard (ex Monaco, Standard), Alin Stoica (ex Anderlecht, Bruges), Majid Oulmers (ex Charleroi, Lens), Clément Tainmont (ex Charleroi, Malines), Will Still (coach de Reims), Izzet Akgul (ex Charleroi, Tubize), Nadir Sbaa (ex Beveren, Tubize), Loris Viroux (T3 RFC Seraing), Michael Cordier (ex Bruges, Anderlecht, RAAL), Gaetan Beaudot (soulier D’or Futsal 2002, capitaine de l’équipe nationale durant 10 ans), Pascal Scimé (journaliste RTBF) ou encore le célèbre Philippe "Friktish" Leclerq (Les héros du Gazon).

La formation walhinoise ne sera pas en reste puisqu’on retrouvera, entre autres, des joueurs comme Jonathan Wilmet Nicolas Hachez, Aziz Kano, Yasser Chalal, Maximilien Mouton, Benjamin Legrand ou encore Sébastien Neyt. "Cela devrait offrir aux spectateurs une rencontre de football d’un bon niveau, disputée dans une bonne ambiance", se réjouit Mickaël Lacluyse, organisateur de l’événement.

La rencontre débutera à 20h mais les joueurs resteront accessibles après le match. "Les joueurs arriveront au stade vers 18h30-19h et nous avons prévu 30 minutes d’autographes et photos après la rencontre."

Un concert de Léa et Non, les deux jeunes chanteuses qui étaient dans l’équipe de Slimane lors de Thie Voice Belgique, est également proposé après la rencontre. "Elles présenteront notamment leur nouveau titre au cours d’un showcase d’une heure donné dans les loges."

Un kids village animera également la journée. "Il ouvrira de 11h à 18h et proposera différentes activités aux enfants : atelier football, château gonflable, cible géante, présence d’un magicien et tir à l’arc, le tout en collaboration avec le CFS."

Un événement qui pourrait être renouvelé à l’avenir. "Nous avons déjà près de 130 préinscriptions et si nous passons la barre des 200 personnes, nous serons très satisfaits. Il est d’ailleurs possible d’acheter son billet le jour du match au tarif de 10 euros, 8 pour les Walhinois et gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés. Nous espérons que tout le monde vivra une belle soirée et que nous pourrons rééditer l’expérience à l’avenir."