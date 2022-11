Les La Hulpois Gaspard Lalli et Ryan Godsmark ont remporté le championnat de France de rugby à 7

Après la finale perdue la saison dernière, Gaspard Lalli a cette fois été sacré champion en Supersevens avec son équipier à La Hulpe, Ryan Godsmark. "On ne se rend pas directement compte de ce que ça représente car c’est moins énorme que le Top 14, mais c’est quand même le championnat de France de rugby, souligne Gaspard Lalli qui a en plus inscrit l’essai décisif en finale. Notre demi-finale contre le Stade français fut un match physique et on s’en est sorti avec un peu de chance...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous