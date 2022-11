Challenge Allan Sport Télévie: Les tennismans offrent 40 000 € au Télévie

La 18e édition du Challenge Allan Sport organisée au profit du Télévie fut une grande réussite dimanche dernier au Waterloo Tennis. "J’avais pourtant des craintes car on sort du Covid et de la pandémie et dans le climat morose actuel, il faut tirer les gens, mais on peut cependant parler d’une très bonne édition", apprécie Alain Allan.

Au niveau sportif, on a eu droit à une très belle finale entre Clément Geens et Germain Gigounon, le coach de David Goffin. "Clément Geens était associé au comédien, humoriste et chanteur Fred Etherlinck alors que Germain Gigounon s’est retrouvé avec Alain Leempoel. Ce sont eux qui l’ont emporté après un match très serré qui s’est joué à deux points. Le tout dans la bonne humeur et devant un public très chaud."

Les autres vedettes annoncées étaient toutes présentes. "On a même reçu la visite de Claude Barzotti et Enzo Scifo."

Avant le tournoi des vedettes, un autre tournoi mettait aux prises des représentants des 43 clubs qui se sont mobilisés cette année pour le Télévie.

Un disque de Goldman vendu aux enchères

En ajoutant le repas, la tombola et une vente aux enchères, "qui comprenait notamment un disque dédicacé de Jean-Jacques Goldman qui est parti à 950 €", la journée aura permis de récolter plus de 40 000 € pour le Télévie. "Nous ne sommes pas aux 100 000 € récoltés il y a trois ans mais le contexte n’est pas comparable."

Et puis, il y aura d’autres organisations (karting en janvier, padel en février, jogging/marche en mars et golf en avril) qui devraient permettre d’augmenter le montant du chèque. "Ce qui me pousse à organiser toutes ces activités ? L’envie de faire évoluer la recherche scientifique. Je n’ai pas de motivation particulière mais si on veut que la santé des gens s’améliore, cela passe par la recherche", précise Alain Allan qui peut compter sur une solide équipe à ses côtés lors de ses organisations. "Mon épouse Brigitte est importante, comme Daniel De Grande, Catherine Delvaux ou Étienne Martoux mais il y a une volée de gens derrière nous qui sont aussi indispensables. Tous me portent et ils ont un mérite incroyable car c’est un travail de l’ombre."

Sans oublier les clubs, toujours présents "et qui se défoncent". Parmi eux, la STIB a récolté plus de 6 000 € via son responsable Marc Van Rosssem. "Ils ont été récompensés par le prix RTL qui leur a offert six places pour le concert d’Angele, dix places pour Lanterna Magica et huit places pour le cirque Alis."

Le prix de l’AFT-Brabant a été remis à Bernard Mus qui a organisé un quiz musical qui a rapporté plus de 5 000 €. Il a reçu quatre entrées pour le tournoi BW Open de Louvain-la-Neuve. Le TC Bois du Prince de Jean Jacquart a quant à lui été récompensé par la Ville de Waterloo.