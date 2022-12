5 joueuses de rugby décrochent un contrat Adeps : Emilie Musch (RCLH) en fait partie “j’ai mis les pieds sur le terrain et ça a été le coup de foudre”

Émilie, pourquoi avoir choisi le rugby ?

“Je n’ai pas choisi le rugby, nous nous sommes choisis mutuellement. Le hasard a voulu, lorsque j’avais 17 ans, qu’une personne de ma classe joue au rugby. Avec les filles, nous avons conclu que si les garçons jouaient au rugby, pourquoi pas nous ? Nous n’y connaissions rien, nous avons trouvé un ballon, tenté de comprendre les règles et de faire des passes en arrière tout en courant en avant. Ensuite, le président du club de Nivelles nous a proposé un entraînement d’initiation. J’ai mis les pieds sur le terrain et ça a été le coup de foudre.”

Le rugby est souvent vu comme un sport d’hommes…

“C’était un peu bizarre au début. Heureusement, j’ai commencé à Nivelles où il y avait déjà une équipe féminine. Les garçons qui connaissaient l’équipe étaient ouverts à la création d’une section féminine. Ceux qui ne connaissaient pas se disaient : “pourquoi il y a des femmes dans mon monde, c’est là que j’ai mes potes, toutes mes conneries et je suis tranquille”. Mais au final, la cohésion s’est superbien passée.”

Initiation à 17 ans et ensuite…

“J’ai intégré l’équipe senior. Je voulais apprendre plus. Avec les seniors, ça allait plus vite, c’était plus physique. Je suis restée à Nivelles pendant six ans. Mais nous jouions en D2 et je rêvais de la D1. À l’époque, j’avais déjà intégré l’équipe nationale. Les coachs me disaient que pour progresser, je devais jouer à un autre niveau. Alors je suis allée à Boitsfort. Et aujourd’hui La Hulpe.”

Vous venez de recevoir le prix du fair-play, une surprise ?

“Oui, j’ai reçu ce prix le mois passé, via le Panathlon wallonie-Bruxelles. Très sympa comme expérience mais je ne m’y attendais pas.”

On vous a vu dans La Buvette de la RTBF semaine passée aussi.

“J’ai rencontré Christine Schréder lors de la remise des prix Panathlon. Elle m’a proposé de participer à l’émission. C’était très très bien.”

Vous faites quoi dans la vie ?

“J’ai fait des études de psychologie, j’ai voyagé. J’ai travaillé chez Partenamut pendant 4 ans. Puis j’ai repris des études de kiné. Je suis en 4e année.”

Vous donnez aussi un coup de main à l’équipe handirugby du RCLH… Comment fait-on pour concilier autant d’activités ?

“Quand on est passionné, c’est toujours plus facile. Au niveau du club, nous avons deux entraînements semaines et un match le week-end. Mon job d’indépendante permet d’adapter mes horaires. Impossible, par contre, lors des déplacements à l’étranger. Ici, je m’entraîne seule car j’étais en stage. Ça fait partie du jeu quand on a des objectifs, même à zéro degré, il faut parfois se botter les fesses !”

Autre excellente nouvelle : vous et quatre autres joueuses des BelSevens venez de signer un contrat Adeps à mi-temps…

“Oui, nous avons la chance avec quatre autres filles d’avoir un contrat avec l’Adeps en 2023 (lire ci-dessous, NDLR). C’est la première fois dans l’histoire du rugby belge et ce sont des joueuses. C’est un grand pas en avant. C’est un poids en moins de pouvoir s’entraîner sans devoir compenser avec le travail. Une belle fierté et une belle récompense.”

Quelles sont vos attentes personnelles et comment voyez-vous l’évolution du rugby, notamment féminin, en Belgique dans les saisons à venir ?

“Mes rêves, c’est de pouvoir participer à toutes les compétitions. Cette saison, nous avons deux grosses échéances. Nous espérons une qualification pour les World Series, une compétition qui rassemble les meilleures nations mondiales sous le top 12. Ensuite, nous visons la qualification aux Jeux olympiques ! Outre le fait de vivre une expérience incroyable, cela permettra de débloquer certaines choses et donnera envie à plus de jeunes filles de s’investir dans le rugby à sept. Nous sommes une équipe vieillissante. J’espère que ça donnera envie aux plus jeunes de s’investir.”

Une première dans l’histoire du rugby belge : cinq joueuses signent un contrat Adeps à mi-temps

Pour le rugby belge, c’est historique. Cinq joueuses membres de l’équipe nationale de rugby à sept (BelSeven) vont bénéficier d’un contrat Adeps à mi-temps. Parmi les heureuses élues, quatre jouent en équipe première du club de rugby de La Hulpe (RCLH), champion en titre. Il s’agit de Cécile Blondiau, Margaux Lalli, Emilie Musch, Margaux Stévins. La cinquième joueuse sélectionnée par l’Adeps est Manon Nairac.

Pour la présidente du RCLH Elodie Musch, il s’agit là “d’un grand pas pour le rugby belge et pour le sport féminin belge en général. Au niveau du club, nous avons la politique de libérer les joueurs et joueuses convoqués, peu importe qu’elles et ils soient sous contrat ou non. Le rugby au RCLH reste 100 % amateur donc le plus important c’est l’épanouissement des filles, qui seront maîtres de leurs choix. Tout le club les soutient et je suis personnellement super fière d’elles puisque je vois leurs sacrifices au quotidien.”

La LBFR s’est elle aussi réjouie de la nouvelle. ” Ceci est une avancée énorme tout d’abord pour ces cinq joueuses mais plus largement pour le rugby en Belgique. Une voie est maintenant ouverte, il faut prendre la brèche et transformer l’essai. Nous espérons que ceci n’est que le début de la reconnaissance des sportifs amateurs qui donnent tout en compétition internationale”, a déclaré sa présidente Muriel Cottave-Claudet dans un communiqué.