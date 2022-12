Julien Darquenne est le nouveau coach du FC Genappe

Au lendemain de l'éviction de son staff, la direction du FC Genappe a nommé le successeur de Vincent Kohl. Et il s'agit d'un coach bien connu de la région puisque Julien Darquenne est le nouveau T1 du FC Genappe. "Je connais bien Julien pour avoir joué avec lui. Je connais ses valeurs et c'est un entraîneur qui a fait ses preuves à l'échelon provincial dans le Brabant. Il connait bien la série, une grande partie du groupe aussi, il est le candidat idéal. Un entraîneur jeune et ambitieux qui transmettra son ambition au groupe. J'espère qu'il remettra l'équipe sur le bon chemin afin d'atteindre l'objectif qui est le nôtre", indique Claudio Mariella, le président du FC Genappe.