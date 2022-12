Le marathon du BW sera gourmand en 2023

Après la réussite de ses trois premières éditions en 2019, 2020 et 2021, le Marathon du BW a fait une pause en 2022 suite à un nombre trop restreint de pré-inscriptions. “Quand nous avons lancé le premier marathon en 2019, on ne parlait pas encore du Covid", se souvient Laurent Saublens. "La volonté de faire un marathon dans le Brabant wallon était bien présente, et c’était encore mieux de le faire dans l’Est du Brabant wallon qui est le parent pauvre de la province. Nous avons fait le triste constat que rien d’important n’était mis en place dans la région en termes de propositions sportives et proposer un bel événement comme le Marathon du BW était une belle opportunité.”