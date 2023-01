Antonio Buscema (Braine): "Marquer fait du bien pour la confiance"

On attendait des attaquants qu'ils fassent la différence pour ce match de reprise et ils ont été à la hauteur ce dimanche. Antonio Buscema fut le détonateur en plaçant les Jaune et Bleu aux commandes en début de deuxième mi-temps. "C'était un match compliqué pour les deux équipes vu l'état du terrain et le goal est bien tombé pour...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous