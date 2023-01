D2 ACFF: Rebecq se sépare de son coach Luigi Nasca, son successeur déjà connu

Alors que Rebecq a sans aucun doute presté la plus mauvaise rencontre de sa saison face aux Métallos hier soir, c'est une accumulation de mauvais résultats et des prestations en demi-teinte qui auront été fatales au technicien originaire de Saint-Ghislain. Revenu au club il y a un peu plus de dix-huit mois, Luigi Nasca ne semble plus, aux yeux de la direction, être l'homme de la situation.

Alors que la plupart des observateurs nommaient Rebecq comme l'un des favoris de la série en début de saison, de part la qualité du groupe et les gros renforts arrivés au cours de l'été, force est de constater que la mayonnaise n'a jamais réellement pris et qu'au fil des semaines, la situation devenait de plus en plus préoccupante, jusqu'à un point tel que le club doit maintenant se rassurer et s'éloigner de la zone rouge.

Une première mission qui sera confiée dès ce week-end à Dimitri Leurquin qui reprendra les rênes de l'équipe et qui tentera d'insuffler une nouvelle énergie au groupe. Le désormais ex-T2 de Luigi Nasca reprend un rôle qu'il connait bien, puisqu'il avait déjà porté le brassard de T1 durant plusieurs mois à la suite du départ de Frédéric Stilmant vers le RWDM, jusqu'à l'arrivée d'un certain… Luigi Nasca.

Les Rebeqcuois n'auront pas le temps de tergiverser, puisqu'ils seront déjà attendus ce dimanche du côté de Deux-Acres pour un derby lors duquel il sera primordial d'empocher les trois points.