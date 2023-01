P2: Patrick Coussement démissionne à Waterloo, Olivier Lioulas assure l’intérim

"La situation était assez tendue après le match à Auderghem, il y a eu un certain nombre de désaccords au sein du staff, nous en avons discuté entre les différentes parties et suite à ça, Patrick a décidé présenter sa démission. C’est dommage mais nous ne sommes pas fâchés et cette décision a été prise pour le bien du club et de l’équipe avec pour focus notre objectif de montée", relate Olivier Houben, le manager du club.