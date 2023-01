Tout a donc commencé vendredi soir avec ce but inscrit lors de la victoire 7-1 de Futsal Team Charleroi face à Herentals. “Je suis monté au jeu à deux minutes de la fin de la rencontre et 20 secondes après ma montée, j’ai la chance de marquer ce but. C’est bon pour le moral”, débute le Brabançon wallon. “Il s’agit de mon deuxième but en D1, après celui inscrit contre Eisden-Dorp en novembre dernier.”

"Inscrire un but en D1 reste une sensation spéciale."

Au fil des semaines, Arno gratte des minutes en D1, de quoi lui permettre d’emmagasiner un maximum d’expérience. “Je fais partie du noyau A, j’accompagne donc le groupe depuis le début de la saison sur le banc. Depuis quelques semaines, je reçois un peu plus de temps de jeu et j’en profite un maximum. J’espère jouer de plus en plus et continuer à marquer des buts. Inscrire un but en D1 reste une sensation spéciale.”

Sur le banc avec l’équipe première, c’est avec les espoirs qu’il prend le rythme des matchs et montre l’étendue de son talent chaque semaine. “Ça se passe bien, le groupe est très jeune mais l’équipe monte en puissance semaine après semaine. Ces matchs me permettent de montrer ce que je vaux.”

”Une fierté d’être appelé par le sélectionneur national”

Ses prestations ne passent pas inaperçues, preuve en est, il vient d’être convoqué pour la deuxième fois pour un entraînement avec la sélection nationale U23. “J’ai aussi eu la chance de participer aux qualifications pour l’Euro avec les U19. C’est une fierté d’être appelé par le sélectionneur national. Ça se passe très bien à chaque fois puisque je connais la plupart des joueurs pour avoir joué avec eux en club ou les avoir affrontés en championnat. C’est toujours spécial d’être appelé en équipe nationale, c’est aussi une belle récompense pour le travail que je fournis tous les jours.”

Que ce soit avec son club ou sur un plan personnel, Arno se veut ambitieux pour 2023. “Avec Charleroi, les ambitions sont claires, ce sont les playoffs. Après un début de saison un peu compliqué, avec une toute nouvelle équipe qui a eu besoin de quelques matchs de rodage, on sent que le groupe monte en puissance avec une série de 12 rencontres sans défaite. Sur un plan plus personnel, je veux grappiller des minutes et continuer à grandir.”

Jusqu’ici, son passage à Charleroi est une réussite. “Ce passage à Charleroi m’a fait beaucoup de bien. Grâce à mes équipiers et au staff, j’ai déjà bien évolué dans plusieurs domaines. Je dois encore en améliorer d’autres, notamment en parlant plus sur le terrain, en étant un peu moins timide.”