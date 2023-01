Challenge BW : Romain Paul s’impose pour la toute première fois à Nivelles

Sur cette longue distance, l’inévitable Romain Paul, vainqueur du Challenge BW la saison dernière, s’est imposé en 34.12. Un succès au goût particulier pour le Chaumontois puisqu’il s’agissait de… sa première victoire sur le tracé nivellois. “Je voulais une fois gagner cette course à Nivelles, j’en suis très content”, nous glissait-il sur la ligne d’arrivée.

EN IMAGES: la reprise du Challenge du Brabant wallon à Nivelles

Une victoire qui lui filait entre les droits malgré quatre participations déjà. “C’était avant le Covid alors que l’année dernière je n’avais pas su la faire car je n’étais pas libre. Cette année, je serai moins présent sur les courses du Challenge du Brabant wallon mais je voulais vraiment faire celle de Nivelles et la gagner.”

"Il y a toujours du niveau à Nivelles."

S’imposer à Nivelles n’est jamais chose aisée. “Pourquoi je n’avais jamais gagné à Nivelles ? Tout d’abord parce que j’en étais à mes débuts lors de mes précédentes participations et puis, il y a toujours du niveau sur cette course.”

Ça s’est encore vérifié ce samedi au travers d’une course disputée où Romain Paul a devancé de peu Olivier Philippe (34.18) et Romain Deblander (34.28). “J’ai eu un beau duel avec Olivier, ce qui a rendu la course très agréable. On est resté ensemble jusqu’avant la dernière descente. Et comme je n’aime pas attaquer dans ce final piégeur, j’ai essayé d’attaquer sur la longue partie plate où on avait le vent dans le dos, ce qui m’a permis de bien dérouler.”

1158 joggeurs ont participé à la première manche du Challenge BW organisée à Nivelles. ©sterpigny

Sur un parcours qu’il a apprécié. “Il est malgré tout assez roulant. Ça monte et ça descend, ce qui peut vous donner beaucoup de vitesse. Il faut surtout bien gérer les efforts dans les côtes.”

Comme il l’a annoncé, Romain Paul sera moins présent sur les courses du Challenge du Brabant wallon. Il veut franchir un cap. “J’aimerais m’aligner sur des courses avec un peu plus de niveau mais pour ça, je dois trouver le temps pour m’entraîner plus. Pour l’instant, hormis les 20 km de Bruxelles, je dois encore établir mon calendrier.”

Notons que chez les dames, la victoire est revenue à Mariska Tjeerdsma (41.17). Elle devance Nicole Desille (42.21) et Dorothée Cuper (42.53).