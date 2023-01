Mortier annonce l’arrivée de Delmoitié à Perwez, ce que dément l’intéressé. Magnoni terminera la saison comme T1 à Auderghem

En début de semaine, Christophe Mortier a félicité, sur la page Facebook de la P1 du RFC Perwez, Jean-Claude Delmoitié pour son arrivée comme futur T1 de Perwez (voir sur l’image ci-dessous). Chose que l’intéressé dément. "J’ai des contacts avec plusieurs clubs et il me reste un club à rencontrer avant de prendre le temps de la réflexion puis de prendre position, confirme Delmoitié. Il me semble logique de garder la discrétion envers ceux-ci et peu importe ma prochaine destination, c’est à mon futur employeur et personne d’autre de communiquer ma prochaine arrivée."