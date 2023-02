Charles Fouyn avant les nationaux de badminton : “Je rêve de devenir champion de Belgique depuis que je suis petit”

Du haut de ses 17 ans, le Jodoignois Charles Fouyn aborde les championnats de Belgique avec sérénité mais aussi avec envie. “Je suis très serein. Je me suis entraîné intensivement, sans blessure, c’est donc très positif. Je sais que je ne fais pas partie des grands favoris pour ces championnats de Belgique mais le badminton est un sport imprévisible et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais tout donner”, nous explique-t-il.