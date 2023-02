P1: Le futur staff du RFC Perwez est connu

En tant que directeur sportif, le club a porté son choix sur Philippe Droeven. Il sera accompagné de Jean-Claude Delmoitié, Laurent Dricot et Daniel Uytenhoef pour ce qui est de la gestion de l’équipe première. "Notre souhait est de garder aussi le trio de choc existant, à savoir Daniel Uytdenhoef, Yvon Lazard et Fabian Bamps, précise le club dans un communiqué. Une discussion doit encore avoir lieu avec Yvon Lazard et Fabien Bamps, en espérant qu’ils nous suivent dans notre projet car en plus de leurs compétences sportives, ils ont le mérite d’avoir su apporter ce petit plus dans l’équipe, ce qui donne un coup de fraîcheur dans le club tout entier."

La saison prochaine, le RFC Perwez possédera donc un staff hyper compétent avec deux entraîneurs diplômés UEFA-A et deux autres UEFA-B, "ce qui ouvrira la porte à certains jeunes qui souhaiteraient continuer leur formation tout en jouant en équipe première."