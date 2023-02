Le Challenge du BW fait étape à La Hulpe ce samedi

Il s’agit pour l’épreuve adulte d’une course “nature” mélangeant route et chemins, voire sentiers, au profit de l’ASBL Pêcheur de Lune, une organisation du CEPAL et des Tendons Détendus avec le soutien de la commune de La Hulpe.

Tout est concentré au centre sportif Solvay. Il est conseillé de se garer au parking de la SNCB. Attention néanmoins à l’accès, car à la suite de travaux sur la chaussée de Bruxelles, l’accès à la course est impossible à partir du pont de Groenendael. Il est préférable de passer par la sortie 3 (Overijse) de l’autoroute E411 ou par la chaussée de Louvain à partir de Waterloo.

Quant au parcours, il emmènera les participants à travers le Domaine Solvay et la forêt de Soignes, sans oublier le passage devant le château de La Hulpe et par sa ferme qui abrite le musée Folon.

Les chiens sont tolérés en course pour autant qu’ils soient tenus en laisse et que leur maître démarre avec les derniers coureurs.

À noter qu’une garderie est prévue de 14 à 17 h pour les enfants de 5 à 12 ans.