Noël Levêque raccroche et cédera la présidence du CABW en mars prochain

Un passage de témoin qu’il effectuera, plus que probablement, à Bernard De Longueville, actuel vice-président, mais qui officie déjà depuis quelques mois comme président. Noël Levêque confirme: "Cela faisait déjà un petit temps que Bernard assurait l’intérim. Depuis mes soucis de santé d’il y a quelques mois, je n’assistais plus aux réunions du CA. Je suis convaincu que Bernard est la personne parfaite pour reprendre les rênes du club. Il a une vision moderne et professionnelle des choses et a déjà pu démontrer de grandes compétences dans la gestion du club sur la période durant laquelle il m’a remplacé. De plus, il sera entouré par le conseil d’administration dans lequel j’ai une grande confiance et qui, surtout, regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour assurer un bel avenir à notre club."

Ce sont principalement des pépins de santé qui ont conduit Noël Levêque à prendre un peu de recul.

Il continuera à encadrer la Levêque’s team

S’il ne souhaite plus avoir un rôle de dirigeant, que les jeunes athlètes se rassurent, il restera bien actif en tant que coach et formateur, et continuera à partager sa grande connaissance et expérience, notamment dans le monde du sprint. "Je continuerai à encadrer la Levêque’s team ! Ça, je ne suis pas prêt à arrêter. De plus, je veux aussi pouvoir me tenir à disposition des futurs dirigeants pour les accompagner dans certaines prises de décisions, s’ils me sollicitent à cet effet. Enfin, en plus de mon rôle de coach, je souhaite conserver celui de consultant sportif et également pouvoir poursuivre mes activités au niveau de la communication du club, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec la presse."