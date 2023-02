P3B: Luigi et Samuel Bruno remerciés à Clabecq

Le comité de l’Olympic Clabecq s’est séparé de ses entraîneurs, Luigi et Samuel Bruno, suite à la défaite de dimanche à Ittre. L’équipe reste en effet sur un bilan mitigé de 8 points sur 18 depuis la trêve hivernale et s’est fait rejoindre en tête par Etterbeek après avoir compté jusqu’à dix unités d’avance. "On est déçu d’avoir eu à prendre cette décision...