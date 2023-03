Sur le 15 km, c’est le local Tancrède Crickillon (CS Dyle/Trakks) qui l’a emporté avec près d’une minute d’avance sur Sergio Strollo et Kim Ruell alors que chez les dames, Charlotte Van Hese a mis plus de 5 minutes dans la vue de sa plus proche poursuivante, Virginie Soenen.

Le lauréat était ravi de sa prestation. “J’ai pris le départ pour me tester en vue de mon gros objectif de la saison, le championnat de Belgique 10.000m sur piste fin avril. Je vise une qualification pour les olympiades universitaires en Chine. Visiblement, je suis bien. Battre des gars comme Strollo ou Ruell, qui étaient à mes yeux inatteignables voici quelques années, c’est juste incroyable.”

Les photos du 15 km

EN IMAGES: le cross de Bousval (Challenge Delhalle)

A côté de la distance principale faisant partie du Challenge Delhalle, Bousval accueillait également deux distances, un 5 km qui a attiré 153 participants et un 10 km qui a vu 205 coureurs franchir la ligne.

Sur le 10 km, Valentin Grégoire (37.17) a décroché un nouveau succès, tout comme Gaëlle Gillot côté féminin (46.06).

Sur le 5 km, les succès sont revenus à Glenn Hadj (17.10) et Maya De Backer (20.06).

Départs du 5 et 10 km