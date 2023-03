Claudio Mariella nouveau président du RCS Brainois : “Mettre des moteurs dans ce magnifique paquebot à voile”

Claudio Mariella explique pourquoi il a décidé de rejoindre Braine. “Braine réuni tout ce que j’aime : la formation est réputée et ma mission sera de la remettre au centre du projet, tout en lui apportant une progression constante. À Braine, cette progression est possible de par le nombre d’affiliés, les infrastructures et les personnes qui dirigent ce club. Ma volonté sera d’y apporter mes ambitions, des résultats mais surtout cette volonté de faire progresser chaque enfant individuellement. L’objectif à terme étant d’emmener un maximum de ces jeunes vers l’équipe fanion.”

Pour l’équipe première, le nouveau président se voudra ambitieux. “La direction a réalisé un superbe travail ces dernières années et les chiffres parlent d’eux-mêmes avec un club passé de la P2 à la D3. Je vais surfer sur ce qui a déjà été fait et voir comment je peux aider à ce niveau. L’ambition sera de viser l’échelon supérieur, sans obligation d’y arriver dans les plus brefs délais.”

Une chose est certaine, Claudio Mariella a hâte de débuter sa nouvelle mission. “Je vais m’engager au RCS Brainois comme je l’ai fait dans toutes les entreprises dans lesquelles je me suis investi. Avec un dévouement total et en étant à l’écoute. Je veux mettre des moteurs dans ce magnifique paquebot à voile, pour le pousser à aller encore plus loin.”

Claudio Mariella, un enfant du RCS Brainois. “J’ai joué à Braine jusqu’à mes 13 ans. La Saint-Nicolas du club passait avant mon anniversaire, les tournois avant mes examens, je me suis toujours identifié aux joueurs de l’équipe première. D’un point de vue émotionnel, c’est très fort pour moi de revenir à Braine.”