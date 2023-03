Didier Van Hoof cède la présidence du RCS Brainois à Claudio Mariella : “Je suis content d’avoir trouvé la bonne personne”

C’est un sacré chapitre de l’histoire du RCS Brainois qui se tournera au terme de la saison. Ce mardi soir, Didier Van Hoof a annoncé qu’il quitterait le poste de président qu’il occupe depuis 15 ans au terme de la saison. “Après 15 années de présidence, j’avais exprimé auprès de mes amis du comité le souhait de céder le flambeau. Pas dans la précipitation et bien à une personne qui partage les mêmes valeurs que nous : un club formateur, basé sur son école des jeunes, avec de bons coordinateurs, une bonne organisation de l’école des jeunes et une équipe première qu’on essaie de faire évoluer. Après 15 années d’implication, je voulais confier la destinée à une personne plus énergique, qui partage la même passion du football, qui vienne pour vivre cette passion et non pour mettre en place un projet démesuré et non adapté au club. Cette personne, il s’agit de Claudio Mariella, lui qui rassemble toutes les qualités recherchées pour prendre ma succession en tant que président du RCS Brainois”, explique Didier Van Hoof.