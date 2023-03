Nafy Thiam sur les traces de… Nafi Thiam : “Il y a pire comme comparaison”

Pendant que la Belgique bouclait à Istanbul les meilleurs championnats d’Europe d’athlétisme indoor de son histoire (six médailles, dont deux en or), un fait incroyable concernant toujours le premier sport olympique s’est déroulé chez nous. C’était samedi, à Louvain-La-Neuve, théâtre des championnats de Belgique cadets/scolaires. Alors qu’elle était en tête du poids scolaires avec une série de jets normaux (15m67, 15m06, 16m65, nul et 15m12), Nafy Thiam, Wavrienne affiliée au CS Dyle jusqu’il y a quelques semaines, aujourd’hui au RFC Liège, a lancé la sphère de 3 kg à 17m30.

Elle-même, les officiels, les autres participantes… : tout le monde était médusé. Non seulement la demoiselle de 15 ans venait d’améliorer son record personnel de 161 centimètres, mais elle venait également de pulvériser le record de Belgique établi par une certaine Myrthe Van Der Borcht en 2018 (16m52). “Je n’en revenais pas moi-même tellement c’était énorme”, explique cette demoiselle originaire de Wavre, née en Belgique d’une maman congolaise et d’un papa sénégalais. “C’est vrai qu’à cause d’une blessure, j’ai mis plus l’accent sur le poids que sur les épreuves combinées ces derniers temps. Mais cette progression…”

Nafy Thiam, qui vient désormais deux fois par semaine sur Liège et une fois à Hannut pour s’entraîner, notamment avec Carine Vanstraelen pour les lancers, est allée s’affilier voici peu au RFCL, club de… Nafissatou Thiam. “J’avais entendu qu’à Liège ils avaient de bons entraîneurs pour les épreuves multiples, dit-elle. Au début, à Dyle, ils ne voulaient pas me laisser partir. Finalement, j’ai encore pu disputer les derniers LBFA sous leurs couleurs, puis je suis venue au RFCL. J’ai apprécié directement le groupe et la méthode d’entraînement de Francis Bertrand. L’objectif 2023 ? Me qualifier pour l’Euro scolaires, cet été en Slovénie. Au poids, car nous pensons que mes chances de podium y sont plus grandes qu’en épreuves multiples…”

Nafy (“Juste comme cela, ce n’est pas une abréviation”) est née en Belgique voici bientôt 16 ans. Après le tennis, elle a commencé l’athlétisme à 7 ans. “On a commencé à me poser des questions sur l’homonymie avec la double championne olympique en minimes. Cela ne me dérange pas. Il y a pire comme comparaison…”