Velasco Plaza est prêt à se faire une place en D2 à Tubize-Braine

Désigné comme l’homme fort du premier tour de la seconde équipe de la RUTB par Amaury Toussaint, son entraîneur de l’époque, Emmanuel Velasco Plaza ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le milieu offensif formé à Etterbeek et qui a débarqué à l’AFC Tubize il y a quelques années a d’abord épaté la galerie grâce à de solides prestations avec la P1 ponctuées par six buts, trois assists et une influence notoire sur le jeu de son équipe.

Récompensé de ses efforts par le staff de la D2 qui l’invite à participer aux entraînements, le jeune homme d’à peine 20 ans était pour la première fois sur la feuille de match il y a trois semaines face au Stade Waremmien. Monté au jeu à la 60e, ses qualités de dribble, sa conduite de balle, sa vista et son pied gauche ne sont pas passés inaperçus et lui ont valu d’être à nouveau convoqué samedi dernier face à Jette. Deux sélections en D2 et une heure de temps de jeu plus tard, le virevoltant numéro dix tubizien réalise enfin. “Ce fut une énorme fierté d’être repris, de pouvoir m’asseoir sur le banc au Stade Leburton mais c’était encore plus fort de pouvoir monter au jeu et de participer activement à la fête. Nous avons gagné 5-0 et j’ai même failli distiller une passe décisive, la soirée était donc parfaite et j’ai ressenti beaucoup d’émotion.”

Titulaire indiscutable et élément moteur de la P1, le vide laissé par Emmanuel Velasco Plaza a pesé bien lourd pour la formation drivée par Taner Akkan. “L’équipe s’est en effet inclinée deux fois en mon absence face à Stockel et à Etterbeek mais il ne faut pas tomber trop facilement dans le lien de cause à effet. Après des débuts plutôt hésitants, le groupe a su trouver son rythme de croisière et les résultats enregistrés depuis la reprise étaient même plutôt bons. Il reste d’ailleurs cinq matchs et le gain de la troisième tranche reste un objectif atteignable.”

Une fin de saison que le résident de Rebecq espère terminer avec la D2. “La différence d’intensité entre la P1 et la D2 est significative mais je compte bien continuer à travailler et à tout donner pour me faire une place dans le noyau. Les joueurs ont vraiment été très accueillants et l’intégration a été très facile.”