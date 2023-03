Avec près de 140 coureurs classés en moins, alors que la tendance de participation générale est à la hausse sur les courses depuis le début de saison, il conviendra peut-être à l’avenir d’y réfléchir.

Sous un soleil généreux, ils étaient néanmoins environ 200 à opter pour l’inscription du jour pour frôler au total les 700 participants.

EN IMAGES: Les Crêtes brainoises (Challenge BW à Lillois)

Dans le peloton, on retrouvait de très nombreux athlètes de l’USBW, démontrant la qualité sportive dans les rangs locaux des organisateurs. Ceux-ci ont raflé, chez les messieurs, les six premières places de la longue distance. Valentin Poncelet, ancien vainqueur des 20 Km de Bruxelles notamment, s’est imposé avec une petite minute d’avance sur Arnaud Van Vracem et trois sur Romain Deblander.

Chez les dames, Elodie Dancette (Cela) l’a emporté.

Même razzia des coureurs USBW sur la petite distance avec la victoire de Romain Bouche et de Stéphanie Genin côté féminin.