Challenge du BW: Grosse domination de l’USBW aux Crêtes Brainoises

Et maintenant ? "Mon objectif, c’est désormais le marathon. Je rentre d’un stage de 15 jours en Espagne et je prépare le marathon de Rotterdam dans cinq semaines. Après une première expérience l’an dernier et un chrono de 2h15'45", je veux améliorer mon temps. Je ne me mets pas de pression mais si je sais descendre sous les 2 h 13, ce serait top. Après, 42 km, c’est long et beaucoup de choses peuvent se passer."

Quant aux 20 km de Bruxelles, ce sera sans lui. "Je serai en vacances. Je m’oriente à présent vers le marathon et le délai pour me préparer pour les 20 km était trop court après Rotterdam."

700 partants à Lillois

Quant à cette 19e édition des Crêtes, épreuve comptant pour le Challenge du Brabant wallon, elle a souffert de son changement de date. Les organisateurs avaient annoncé viser les 1 000 participants, ils étaient environ 700 malgré un beau soleil et des températures propices à la course à pied. Les organisateurs pourront se consoler avec, dans le peloton, une vague jaune et bleue puisque de très nombreux athlètes de l’USBW étaient de la partie.

De quoi les motiver pour 2024 et la 20 édition.

Au niveau des résultats, le club fait le triplé sur la distance phare avec Valentin Poncelet qui s’impose devant Arnaud Van Vracem et Romain Deblander. Chez le dames, Élodie Dancette (Cepal) l’a emporté.

Même razzia des coureurs USBW sur la petite distance avec la victoire de Romain Bouche et de Stéphanie Genin côté féminin.