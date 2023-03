La première période se joue sur un rythme plutôt mineur. Les Brabancons wallons ont la maîtrise du ballon mais peinent à se montrer dangereux et incisifs en zone de finition excepté sur ce coup-franc du capitaine Da Silva Camargo bien détourné par Rausin ou cette tentative trop enlevée de Bova. En face, Hamoir se contente de défendre et ce ne sont pas les essais de Masset ou de Mukendi qui viennent mettre à mal l’arrière-garde rebecquoise. Il faudra en réalité attendre la 34e minute de jeu et cette superbe passe dans le dos de la défense de Kouamé pour un Lufimbu qui n’a plus qu’à conclure pour voir les Rebecquois ouvrir méritoirement la marque.

Les Liégeois se rebiffent après la pause et réalisent vingt très bonnes minutes avec des tentatives de Yilmaz et de Mukendi mais surtout une belle opportunité pour un Doneux qui voit sa reprise bien déviée par un Vandermeulen attentif. Une minute après cette grosse occasion visiteuse, c’est pourtant Bova qui fait le break d’un coup-franc imparable qui vient se loger dans le petit filet de Rausin. Libérés et sur du velours, les Rebecquois tuent tout suspense à un quart d’heure du terme grâce à joli ballon en profondeur de Henri pour Traoré qui s’en va dribbler le keeper adverse et clore l’addition sur un 3-0 bien tassé.

Dominateurs en première période et malmenés en début de second acte, les hommes de Dimitri Leurquin n’ont jamais douté et ont fait preuve de consistance. "On réalise une très bonne première période où les gars n’ont presque plus rien laissé aux attaquants de Hamoir. C’était un peu plus compliqué à la reprise mais nous nous sommes serré les coudes et grâce aux qualités individuelles et collectives, nous nous sommes mis à l’abri. On sort de cette rencontre avec une clean sheet et trois buts marqués donc c’est parfait", analysait le T1 rebecquois.

En face, Raphaël Miceli, le T1 liégeois n’avait rien à reprocher à ses joueurs. "On réalise une très bonne deuxième mi-temps où on méritait d’inscrire au moins un but mais nous sommes dans une spirale négative et du coup le brin de chance n’est pas de notre côté. On était plus proche du 1-1 que du 2-0 mais on ne parvient pas à inscrire ce but qui nous aurait permis de nous remettre en selle. Dommage de ne pas avoir fait fructifier nos temps forts car il n’y avait qu’une équipe sur le terrain à la reprise."

Rebecq – Hamoir 3-0

Arbitre: Alexander Braley

Cartes jaunes: De Greef, Teise

Buts: 35e Lufimbu (1-0), 65e Bova (2-0), 75e Traoré (3-0)

REBECQ: Vandermeulen, Kouamé, Cordaro, Traoré, Henri, Piret, Lufimbu, Bova (88e Mulumba), Da Silva Camargo (85e Mpumbulula), De Greef (70e Contino), Bagayoko.

HAMOIR: Rausin, Doneux (80e Tietcheu), Dianda Mukele (65e Lafalize), Masset, Yilmaz, Cusumano (80e Guilmi), Ceylan, Teise, Biersard, Mukendi (86e Sablone), Lahaque