Si le match aller avait offert son lot de surprises, avec une première victoire de la saison pour Braine et quatre penalties arrêtés par le gardien ucclois, la rencontre retour l’a été tout autant.

Bien en place dès le début, les hommes d’Olivier Suray ont directement imposé leur rythme avec un jeu assez offensif. Les occasions n’ont d’ailleurs pas tardé à arriver pour les Brainois. Mais il a fallu attendre quelques minutes avant la demi-heure de jeu pour voir Ladrière ouvrir le score. La connexion entre les deux attaquants Coulibaly-Kumba a ensuite enfoncé le clou, une première fois deux minutes après l’ouverture du score puis une seconde fois, offrant ainsi un doublé à Coulibaly.

Plus dans la gestion en seconde période, Braine a malgré tout su se créer quelques opportunités, mais le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.

Une bonne opération pour les Brainois qui s’éloignent de la zone de relégation en s’imposant contre un adversaire direct. "Quand on joue à fond, et que tout le monde est bien concentré, il n’y a aucun souci. On déroule, on marque des buts et tout le monde se fait plaisir. On en revient peut-être à un football plus simple en jouant directement vers l’avant. Mais sur les trois fois où l’a fait, on a pris neuf points", souligne Olivier Suray, dont l’équipe comptabilise un bon dernier bilan comptable de 9 points sur 12.

Les Ucclois n’ont quant à eux pas eu grand-chose à revendiquer. À noter malgré tout la belle frappe de Vungbo qui termine sa course sur le poteau à l’heure de jeu.

Mais ce n’était pas suffisant selon Georges Sakalis (T1). "Il y a dix niveaux d’écart entre les deux équipes. Quand un club se bat pour sa survie et qu’il n’y a pas le retour escompté des joueurs, ça devient compliqué. En regardant le deuxième tour, on voit qu’on n’a pas le niveau et ça se paye cash. Il faudra tirer les leçons pour le futur et se poser les bonnes questions. Au vu des résultats, il faut rester réaliste et préparer la saison prochaine en P1."

Un constat pragmatique selon le coach du Léo. "Il y a une question de mentalité, mais de qualité aussi. Parfois l’un peut compenser l’autre, mais pas systématiquement et surtout pas sur une saison entière."

La victoire de Gosselies ce week-end contre le Pays Vert n’arrange rien à la situation du Léo puisque l’équipe se retrouve désormais à la dernière place du championnat.

Arbitre: R. Ismaili.

Cartes jaunes: Bah, Vungbo, Lella.

Buts: Ladrière (1-0, 24'), Coulibaly (2-0 et 3-0, 26' et 44').

BRAINE: Chalon, Laurent, Roman (Lo Giudice 78'), Ladrière (Sylla 65'), Samutondo, Lella, Willaert, Deglas, Wallaert, Coulibaly, Kumba (Baras 74').

LEOPOLD: Hatefi, Bah S., Mboup, Zorbo, Vungbo (Benhamman 68'), Bah H. (Echakrouny 68'), Niagoua, Si (Bitoma 68'), Sampaio, Mutoka, Kambala.