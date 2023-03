Arrivé cet été en provenance de la RULO, Scott Siroux va donc déjà quitter le cercle perwézien et faire trembler les filets auderghemois la saison prochaine. Auteur de 9 buts et de 4 assists cette saison en P1, le goleador de 30 ans s’offre donc un nouveau challenge. “Toutes les planètes se sont alignées pour que je signe à Auderghem et il était donc très difficile de refuser. Je vis à Ixelles et mon boulot se situe à quelques pas de la Chaussée de Wavre. Le contact est tout de suite très bien passé avec Julien Carpentier, le projet est hyper séduisant comme les ambitions du club sont totalement en adéquation avec ce que je recherchais. Je vais également retrouver pas mal de copains qui ont signé là-bas et le noyau qui est en train d’être constitué sera solide et capable de viser le haut du tableau. Que ce soit en P1 ou en P2, j’ai donné ma parole et je serai quoiqu’il arrive Auderghemois la saison prochaine même si j’espère de tout cœur que le club décrochera la montée.”

Avant de faire ses valises pour la capitale, Scott Siroux compte bien tout faire pour aider le FC Perwez à garnir son armoire à trophées. “Il y a une Coupe de Brabant mais surtout un titre et une montée en D3 à aller chercher. Nous sommes focus sur ces deux objectifs et je pense sincèrement que nous pouvons y arriver. Je me suis évidemment posé la question quant à la possibilité de vivre une saison à l’échelon national avec Perwez mais comme je l’ai déjà répété, les contraintes risquent d’être importantes et je préfère que le football reste un plaisir.”

Formé à Charleroi et passé par Tamines, le White Star Woluwe, Walhain, Overijse, Uccle et le RCS Brainois, Anthony Benazzi (30 ans) a lui aussi décidé de répondre favorablement aux sirènes auderghemoises pour y retrouver son ancien T1 Christophe Mortier. “J’avais besoin d’un nouveau challenge, une sorte de renouveau après deux très belles saisons à Perwez. Le projet proposé est très excitant, le noyau sera de qualité et je vais retrouver quelques bons amis. Ayant évolué plus de dix ans en D3, je n’aurai aucun regret à ne pas y retourner et je préfère jouer la tête au sein d’une P1 qui me plaît énormément”, confirme celui qui a pour l’instant marqué 7 buts et délivré 4 assists.