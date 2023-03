La RUTB s’est inclinée à La Louvière Centre : “On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes”

La seconde période était d’un autre acabit et tournait bien vite au mélodrame pour les Brabançons. Les Loups venaient cette fois chercher leurs hôtes bien plus haut sur l’échiquier et cela gênait aux entournures la troupe de Mohamed Bouhmidi. Zenadji égalisait. À la 64e, Benderiss n’avait d’autre choix que de “sécher” George qui filait au but et était logiquement renvoyé au vestiaire. De "difficiles", les choses passaient au statut "très compliquées" pour des visiteurs qui ne savaient plus se défaire des assauts répétés louviérois. Zenadji et Ba, d’un superbe but, faisaient 3-1 sans qu’on trouve à y redire. Le beau lob de Lkoutbi, aux abords des arrêts de jeu, n’y changerait plus rien. “Il s’agit d’une énorme déception et nous effectuons la mauvaise opération du jour. Nous étions pourtant bien en place, mais avons une fois de plus payé notre manque de confiance. Il faudrait juste pouvoir enchaîner une spirale positive. Pour ce qui est de ce soir, il ne faut s’en prendre qu’à nous-mêmes”, pestait Sami Lkoutbi, un des visiteurs les plus actifs samedi soir.

URLC : Cremers ; Marquis, Luhaka, Nguessan, Nsungu ; Ba (90+2 Hakimi), Diarra (84e Ousmaïl), Zenadji, Kalondji (71e Lubaki), Lema ; George (75e Jatta).

Tubize-Braine : De Bie ; Taroli (76e Giusto), Bendriss, Patris, Delhaye ; Lkoutbi, Garlito, Tepe, El Omari ; Migliore, Van Onsem (68e Leite).

Arbitre : M. Theunis.

Avertissements : Tepe, Patris.

Exclusion : 64e Bendriss.

Les buts : 28e El Omari (0-1), 59e et 69e Zenadji (2-1), 81e Ba (3-1), 90e Lkoutbi (3-2).