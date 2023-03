Rebecq et Tubize, de favoris à absents du tour final

Du côté de la RUS Rebecquoise, après une première moitié de saison plus que compliquée, qui aura donné lieu au limogeage de Luigi Nasca à la fin du mois de janvier dernier, le retard de points accumulé au cours de cette période aura anéanti tout espoir de tour final. Et ce malgré la belle dynamique en cours depuis plusieurs semaines maintenant et l’arrivée de Dimitri Leurquin à la tête de l’équipe. Ce dernier n’étant pas magicien, s’il a réussi a rapidement assuré un maintien en D2, qui n’était pas encore acquis, il semble bien compliqué d’imaginer Rebecq aller se hisser dans le top 5 d’ici la fin avril, même si mathématiquement tout reste faisable. Il est, en effet, plus raisonnable de penser que Rebecq finira son championnat en roue libre, avec les yeux d’ores et déjà rivés sur la saison prochaine et la volonté de corriger le tir de cette saison quelque peu manquée.

Au stade Leburton, le constat n’est pas forcément plus optimiste. Une fois encore, si mathématiquement tout reste possible et qu’à huit matchs de la fin du championnat les Tubiziens peuvent encore accrocher les places pour le tour final, la dynamique actuelle parle pour elle, et le récent bilan de 12/30 n’est pas forcément de très bon augure pour les dernières échéances.

Trop souvent inconstants, et dans l’incapacité de réaliser des séries de victoires, les hommes de Mohamed Bouhmidi sont dans une période délicate, d’autant plus depuis la défaite et la prestation peu convaincante du côté de La Louvière le week-end dernier. Ceci étant dit et étant donné que la RUTB fait partie des rares clubs à avoir demandé la licence pour la D1, contrairement à la plupart des clubs qui les devancent au classement, il se pourrait bien que les Blanc et Or se retrouvent par défaut, si sportivement ils n’y sont pas parvenus, au tour final.