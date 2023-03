Le club de Jandrain fait son retour… avec l’ex Diable rouge Frédéric Pierre comme T1

Notre interlocuteur confirme la réinscription d’une équipe première (en plus de la réserve) dès la saison prochaine. Les rumeurs annoncent l’arrivée de plusieurs footballeurs de la région et notamment d’Huppaye. “Certains joueurs ont fait des démarches envers nous car l’aspect familial et un peu à l’ancienne de Jandrain leur plait, on les a rencontrés à différentes reprises et ils nous ont proposé un truc. Jusqu’ici, je n’étais pas pessimiste car il y a toujours des gens prêts à nous rejoindre et construire une nouvelle équipe, mais là je pense qu’on est parti pour faire quelque chose de bien. D’autant que ces joueurs ont entre 25 et 30 ans, ils souhaitent s’installer durablement et feront aussi tourner la buvette (rires).”

Les semaines et les mois à venir serviront à finaliser ce nouveau projet. “On est occupé à remettre l’ASBL en ordre et il y a un éclairage tout neuf sur notre deuxième terrain qui, à défaut d’être homologué pour jouer, permettra de nous entrainer dans de meilleures conditions. Pour le reste, on met tout en œuvre pour que tout soit au top. Après quelques années difficiles, les astres semblent enfin bien s’aligner. On a signé la convention avec le nouvel entraineur donc tout est en route !”

Et le prochain coach des Jandrinois sera nul autre que Frédéric Pierre. “Nous sommes sur la même longueur d’ondes, celui-ci connait une partie des joueurs et il est emballé par le projet”, souligne encore Julien Gasiaux.

”Les joueurs ont les cartes en mains”

Frédéric Pierre, qui a jadis repris Folx-les-Caves en P4 pendant quelques matches mais qui a surtout dirigé des équipes de jeunes, notamment à Meux, reprend du service pour le plaisir.

”Je suis de la région et c’est une équipe quasi entière dont je connais la plupart des éléments qui va débarquer à Jandrain, précise l’ancien international belge, désormais 49 ans, passé par Mouscron, le Standard et Anderlecht entre 1997 et 2001. Avec quelques transferts de plus, je pense qu’on va tenir la route. Je ne l’aurais pas fait avec la crainte d’être sept ou huit à l’entrainement mais je les connais, ils sont motivés. Mais ce sont eux qui auront les cartes en mains pour montrer ce qu’ils valent. Moi, je serai là pour les faire évoluer mais pas pour jouer le fond du classement.”