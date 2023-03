D3A ACFF : Jodoigne joue sa saison face à Gosselies

Formé à Tubize où il a aussi joué en équipe première, le défenseur est ensuite passé par Meux et Walhain avant de s’engager à Jodoigne qu’il quittera donc en fin de saison. “Auderghem évoluera en P2 mais j’espère en P1 la saison prochaine. Cela peut faire penser à un pas en arrière mais le projet est assez sympa et le but d’Auderghem est de monter le plus rapidement possible en D3 amateurs et mon objectif sera d’aider le club à rejoindre la nationale et de m’intégrer dans un projet qui devrait tenir dans la durée.” On annonce pas mal d’arrivées à Auderghem “mais cela ne me fait pas peur. Cela confirme les ambitions du club qui recherche des joueurs d’expérience avec des transferts bien ciblés.”

Mais maintenant qu’elle est officielle, la page “Auderghem” est mise entre parenthèses par Azzouzi qui ne voudrait pas quitter Jodoigne sur une descente. “Ma priorité est d’assurer le maintien de Jodoigne en D3. Quand je m’engage dans un club, c’est pour faire les choses jusqu’au bout et comme il faut. Ma tête n’est pas à Auderghem, elle est à Jodoigne. Il y a des gens derrière ce club qu’il ne faut pas laisser tomber.”

Le garçon est motivé tout en étant conscient de la difficulté de la situation. “Les chiffres ne sont pas bons et c’est bien triste quand on voit le potentiel présent dans le groupe. C’est même incompréhensible mais on ne peut pas lâcher. Il reste cinq matches et c’est à nous de faire ce qu’il faut.”

En espérant que la roue tourne enfin. “Une série de mauvais matches a fait que notre bon début de saison se transforme en cauchemar. Sans doute aussi à cause d’un manque d’expérience quand on sait qu’à 26 ans, je suis le deuxième joueur le plus âgé après Grégory Reuter.”

Azzouzi est formel : “le match face à Gosselies est un match clé dans notre fin de saison mais surtout un match pour nous relancer. On n’a plus gagné depuis Mons début janvier et il est temps de renouer avec la victoire. Le match de dimanche va décider du reste de la saison.”