P1 : Perwez décroche le titre et rejoint la D3 !

Un scénario parfait pour un après-midi placé sous le signe de l’attente et de l’incertitude, d’abord, des effusions de joie mêlées aux larmes de bonheur et autres chants de victoire ensuite dès le coup de fil libérateur venu de Lasne-Ohain. "Être une nouvelle fois champion avec le FC Perwez et rejoindre la Nationale, c’est un rêve qui se réalise, jubilait l’homme fort des Rouge et Blanc. La saison ne fut pas de tout repos mais nous l’avons fait. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à cette apothéose car c’est le titre de tout un club."

Ambitieux, le FC Perwez s’est rapidement dégagé comme l’épouvantail de la série avec des moyens à la hauteur de son appétit, un staff étoffé et doté d’une solide expérience et un noyau ultra-qualitatif composé de bon nombre de recrues dont le potentiel est largement supérieur à la première provinciale.

De la théorie à la pratique, le club brabançon wallon a répondu aux attentes et réalisé une grande saison. "Nous sommes tellement fiers et c’est vraiment incroyable de fêter deux titres deux ans d’affilée. Nous ne nous sommes jamais réellement cachés car l’objectif était clairement la montée et ce titre honorifique de champion d’automne nous a vraiment boostés pour la suite. Nous avons répondu présents et c’est un réel plaisir de retrouver le niveau national", racontait pour sa part le dernier rempart perwézien Romain Pletinckx.

Le départ début janvier du T1 Christophe Mortier a vraisemblablement été bien digéré et le chambardement redouté n’a finalement jamais eu lieu. Solidaires, les joueurs, le staff et la direction n’ont pas dévié de leur objectif de montée. "Nous avons montré que nous avions des tripes, un mental d’acier et avec un groupe aussi talentueux et bourré d’expérience, nous ne pouvions qu’aller au bout de l’histoire, peu importe les circonstances et les aléas", expliquait le capitaine Adam Salles.