Tubize l’emporte malgré la réaction de la REAL

En seconde période, après les quinze premières minutes de jeu disputées au même rythme que les quarante-cinq précédentes, dès la première accélération et dès le mouvement construit, Tepe adressera un caviar à El Omari, qui d’une tête décroisée doublera la mise. Il ne faudra attendre que deux petites minutes pour que les Lessinois réagissent enfin, via Kone, qui relancera l’intérêt de la partie pour la dernière demi-heure. C’est seulement à cinq minutes du terme que la RUTB se mettra à l’abri grâce à un penalty converti par El Omari. Le goal de Mayele dans les arrêts de jeu ne servira à rien pour Acren-Lessines.

Une victoire donc pour la RUTB, au petit trot mais qui fait le plus grand bien dans la course qu’il mène en vue du tour final, comme le mentionnait Mohamed Bouhmidi, au terme de la rencontre : “Lorsque les choses vont moins bien, on doit se focaliser sur le positif, et c’est ce qu’on va faire aujourd’hui. Je ne retiens donc que les trois points… Cela faisait tellement longtemps que nous n’avions pas gagné à la maison, cette victoire fait énormément de bien. Ce ne fut pas un bon match, on sent qu’on est malade et approximatif dans tout ce qu’on entreprend, mais malgré tout cela, on est parvenu à s’imposer. On va maintenant directement faire le switch sur le match du week-end prochain et faire de même pour les sept semaines restantes.”

Dans le chef de Jean-Luc Delanghe, la déception était au rendez-vous à l’issue des nonante minutes, car n’ayant pas forcément vu une équipe de la RUTB supérieure à la sienne, il regrettait surtout que les goals encaissés par ses Acrenois aient été concédés sur des phases préparées en avant-match. “Oui, je suis déçu. Les deux buts de plein jeu qu’on prend, sont des phases types de la RUTB que nous avions identifié lors des scouting et exposées aux joueurs. On avait prévenu et on avait travaillé ces phases en conséquence, mais voilà on se fait tout de même avoir. Cela étant dit, je suis tout de même assez satisfait de la réaction de mes joueurs quand menés 2-0, ils ont continué à y croire.”

Tubize-Braine : De Bie, Delhaye, Patris, Garlito (86e Butera), Lkoutbi, Migliore (69e Leite), Van Onsem (86e Afallah), Taroli (76e Giusto), Tepe, Bendriss, El Omari.

Acren-Lessines : Alexandre, Duyck, Mayele, Conde, Obin, Smars (69e Bourlart), Sangare, Kone, Soumah (85e Delaunoit), Youdjouen, Garcia Dominguez.

Arbitre : M. Arcoly.

Avertissements : Soumah, Van Onsem, El Omari, Kone, Garlito.

Les buts : 26e Van Onsem (1-0), 61e El Omari (2-0), 64e Kone (2-1), 86e El Omari (3-1, sur pen), 89e Mayele (3-2).