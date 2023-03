P3D: Premier titre pour le FC Walhain qui suit son propre chemin

Geoffrey Cassart, le président, était pendu à son téléphone depuis l’Italie. "Après avoir terminé derrière le SC Jodoigne, il y avait eu cette séance de tirs au but malheureuse face à Anneessens au tour final. Nous attendions donc cette montée depuis un an et le titre était l’objectif avéré dès le départ."

Un doublé historique

Le club a même réussi le doublé puisque son équipe féminine est championne en P2. "On a repris le club en avril 2020 et avec deux montées d’affilée pour les filles, le titre des hommes et d’une équipe de jeunes en provinciaux, je pense qu’on peut être fier du travail accompli. On a toujours visé la P2, peut-être la P1 à plus long terme, avec un challenge sportif à proposer à nos jeunes qui suivent. Le FC Walhain marche sur les traces du Wallonia mais tout en suivant son propre chemin."

Reste à bien se préparer pour l’échelon supérieur avec Cédric Verté comme futur coach et un nouveau duo de gardiens Thomas Detry-Christopher Duchenne. "On le voit avec le SC Jodoigne, se stabiliser en P2 n’est pas toujours évident. Il y aura beaucoup de départs mais on va reconstruire une équipe qui tiendra la route. On visera la colonne de gauche dans un premier temps puis on essayera petit à petit de jouer le haut du panier."

Walhain annoncera ainsi plusieurs transferts dans les jours à venir.

Mission accomplie pour le staff

En attendant, il restera deux matches à disputer, à Mont-St-Guibert puis contre Ronvau. "L’objectif était d’être champion et il est atteint avec un groupe qui est resté concerné du début à la fin, apprécie Mathieu Michielsens. Moi et Sébastien (Neyt, le T2) pouvons partir à Orp avec le sentiment du devoir accompli, mais on va rester sérieux jusqu’au bout."