Bernard De Longueville, successeur de Noël Levêque au CABW : “Je suis fier de pouvoir reprendre un tel flambeau”

En effet, affilié depuis plus de 45 ans au CABW, ce spécialiste des haies brille depuis plusieurs années tant au niveau national qu’international en catégorie Masters. À ce profil de sportif, viennent s’ajouter des compétences professionnelles acquises dans la finance, la gestion, le sponsoring et la communication. Toutes des caractéristiques et compétences qui feront de Bernard De Longueville, à coup sûr, un président appliqué, impliqué et dévoué à son club, même s’il ne sera pas simple de succéder à un président tel que Noël Levêque. “C’est sûr que c’est un sacré personnage qui quitte le navire, mais je pense que nous avons un grand point commun. C’est la passion. J’ai découvert l’athlétisme à l’adolescence, durant un cours de gym, et je me suis affilié au CABW dans la foulée, sans plus jamais le quitter. J’ai maintenant 60 ans, et cela fait trois ans que je m’implique dans la vie du club. Je suis fier de pouvoir reprendre un tel flambeau, et de succéder à Noël, qui était un hyper-président. Hyper dans le sens qui était sur tous les fronts, à tout moment et toujours impliqué à 100 %. Je devrai trouver mon fonctionnement, car je garde encore une activité professionnelle. Mais je reste convaincu que quoiqu’il arrive, quand on a la passion et que l’on est bien entouré et que l’on donne son maximum, on ne peut que bien faire les choses.”

Alors que cela fait quasiment déjà un an que Bernard De Longueville occupe le siège de président par intérim, ses premiers défis et challenges seront de pérenniser la bonne et belle évolution du club, et surtout d’exploiter au mieux la nouvelle piste qui devrait être prête après l’été. “Noël a repris la présidence au moment où une nouvelle piste a été inaugurée, il y a 35 ans, et je vais reprendre le flambeau l’année où une piste à huit couloirs sera baptisée ! C’est un signe, qui j’espère me réservera autant de succès qu’à mon prédécesseur ! Mais plus sérieusement, nous allons bientôt avoir à notre disposition un vrai petit bijou qui ne pourra que faire grandir notre club.”