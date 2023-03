Sérénité et stabilité pour le FC Perwez en D3: "Nous voulons être la belle surprise"

"La pression était forte depuis quelques semaines, l’enjeu était énorme et cette apothéose a été vécue comme un soulagement. On lâche les vannes, on évacue comme on peut et on se rend compte que l’objectif est atteint. J’en profite pour remercier la commune de Perwez pour son aide précieuse et son dévouement, mon épouse Nancy pour son soutien, mon fils Mathéo qui vient lui aussi de remporter un titre de champion en U14 et toutes les personnes extraordinaires qui gravitent à l’intérieur du club."

Le FC Perwez était attendu au tournant et il a pleinement répondu aux attentes.

"Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous apercevoir que nous étions l’équipe à battre. Nous n’avions pas caché nos ambitions, on voulait jouer les premiers rôles et se donner une chance de monter en Nationale. Le club s’était donné trois ans pour rejoindre la D3 et nous l’avons réalisé en deux ans."

Le départ de Christophe Mortier début janvier aurait pu rebattre les cartes mais le club a finalement bien réagi et continué à engranger des victoires.

"Cette décision était la mienne et je l’ai toujours assumée. Nous n’aurions pas pu poursuivre la collaboration et pour le bien de tout le monde, c’était le choix qui s’imposait. Le club a misé sur la stabilité et la continuité et a préféré donner sa confiance au staff déjà en place plutôt qu’à un nouveau T1. Au final, c’était la bonne décision et je tire mon chapeau aux joueurs qui ont pris leur responsabilité et ont terminé le travail ainsi qu’au staff."

Quel visage aura le FC Perwez la saison prochaine en D3 ?

"Nous l’aborderons dans la peau d’un petit poucet qui aura l’ambition d’y faire sa place et de s’y installer durablement. Nous allons essayer de jouer la colonne de gauche, vivre une saison tranquille et pourquoi pas devenir la belle surprise. Des derbys face à Jodoigne, Aische et Braine seront également des rendez-vous que nous attendons avec impatience."

Où en est le comité dans l’élaboration du futur noyau ?

"Nous y travaillons déjà depuis plusieurs semaines et cela risque de bouger dans les prochains jours. Des gars comme Pletinckx, Lambert, Ndione et Brassart seront toujours Perwéziens la saison prochaine alors que Siroux, Leblois, Benazzi, Verdeyen et Gérard (Auderghem), Vanderhaegen et Hervera Rey (Kampenhout), Salvi (Bierbeek), Chalal (pas reconduit) et Fozin quitteront le club. Des discussions auront lieu encore cette semaine que ce soit au niveau des arrivées, des départs et des reconductions mais nous préférons avancer dans la discrétion et la sérénité."

Le staff aura lui aussi fière allure.

"Jean-Claude Delmoitié sera notre futur T1 et il aura Laurent Dricot comme T2 et Daniel Uytdenhoef comme entraîneur des gardiens. Philippe Droeven occupera le poste de Directeur sportif et Enguerran Bouvier sera toujours notre kiné. Nous devons encore rencontrer Fabian Bamps et Yvon Lazard."