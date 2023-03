Barrages en D1 : Le ROC a désormais son sort en mains

Le quinze ottintois est vraiment dans une bonne dynamique. “La confiance est là depuis le premier bloc de janvier où l’on avait été présent dans le contenu contre de grosses équipes comme l’ASUB, Soignies et Dendermonde. Malheureusement, on n’avait pas été récompensé sur le plan comptable et la claque reçue à domicile contre Boitsfort, où l’on était passé au travers, ne nous a pas aidés. Mais les choses basculent enfin de notre côté et le fait de gagner des matches a le don de libérer les joueurs qui tentent davantage de choses.”

Le ROC vient d’abandonner l’avant-dernière place, synonyme de match de barrage contre le deuxième de D2. “On a dépassé Frameries d’un point. Rien n’est figé car il reste deux matches à disputer mais on a désormais notre sort en mains et on ne doit plus courir derrière. Là, on a un week-end de break après un bloc de quatre matches, et on va bien préparer la prochaine échéance contre le Coq Mosan. On sera un peu supporter de La Hulpe qui rencontre Frameries lors de la prochaine journée mais il faudra surtout faire le boulot de notre côté.”

Les Ottintois clôtureront ensuite la phase classique à l’ASUB Waterloo tandis que le Coq et Frameries, ses deux concurrents, s’affronteront le 16 avril.