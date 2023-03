Handball : Les Waterlootoises à une victoire du titre en D1 LFH

Grâce à leur dernier succès (10-23) contre la réserve de United Brussels, le Wash compte quinze succès en autant de rencontres. “On redoutait ce match face à un adversaire qui fait toujours descendre des gens de D2 mais après un petit passage à vide en début de deuxième mi-temps, on a remis l’église au milieu du village et gagné avec la manière. On est vraiment dans une spirale très positive et ce qui est impressionnant, c’est d’avoir autant de présences aux entraînements. On est un peu victime de notre succès car de nouvelles filles nous rejoignent, ce qui nous fait un problème de luxe, mais c’est aussi très chouette.”

Vers la D2 quand même ?

Si à la base, une grosse partie des joueuses étaient réticentes pour monter à l’échelon supérieur, “elles sont un peu plus nombreuses à l’envisager aujourd’hui. L’éternel problème, c’est qu’on ne peut pas se permettre de monter avec huit filles car ce serait trop court. On pourrait peut-être récupérer du monde sur Bruxelles et on a aussi des contacts avec l’UCL mais il ne faut pas tomber dans le travers de n’aligner que des joueuses françaises alors que toutes les filles de l’équipe actuelle ont été formées chez nous.”

En attendant l’éventuel titre du 23 avril face à Villers, “on va essayer de disputer des matches amicaux face à des formations de D2 pour s’aguerrir.”

En cas de défaite, le Wash aura encore deux occasions d’être champion : le 30 avril face à Mont-sur-Marchienne et le 7 mai à Eupen.